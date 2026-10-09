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Как установить приложение Альфа-банка на iPhone в 2026 году: все способы

Официальное приложение Альфа-банка удалили из App Store 15 апреля 2022 года. Однако установить его на iPhone по-прежнему можно несколькими способами.

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