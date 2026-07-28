В Республике Алтай будут судить виновника смертельного ДТП на Синюхе

Водитель ехал накатом с заглушенным двигателем В Республике Алтай перед судом предстанет житель Алтайского края, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
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