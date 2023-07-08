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Диетолог Ефимова: сухие завтраки и переработанное мясо ведут к быстрому набору веса

Диетолог Ефимова: сухие завтраки и переработанное мясо ведут к быстрому набору веса

Диетолог Анастасия Ефимова рассказала, какие продукты нужно исключить из рациона, чтобы похудеть. В интервью диетолога Анастасии Ефимовой прозвучало предупреждение о том, что определенная категория продуктов заставляет людей быстро набирать вес.

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