Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 546 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Вот ведь, СКОЛЬКО специалистов у нас по управлению страной и по определению решений Президента! "...Президент России ...После выборов пре...
  • Олег Самойлов
    Пидорасы не беременеют!!!Bild обвинил Росс...
  • Алекс Сэм
    Чиновники и мигранты вот уже готовая Пятая колонна которая во всю работаетЗапад готовит нов...

Лёд тронулся. Путин начинает мигрантозамещение

Лёд тронулся. Путин начинает мигрантозамещение

В последнее время достаточно часто можно услышать сравнение миграционной ситуации в России с той, которая была в Европе 15-20 лет назад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tatyana Fedotova
Давно пора
Ответить
22 час.
TF
Tatyana Fedotova
Только боюсь опять долго телится эти идиоты чиновники будут. От принятия решения до получения результата как до Луны. А ещё и решения не приняли. Разговоры. Дождутся россиян замещения.
Ответить
22 час.
ТР
Татьяна Рябинова
Хуснуллин не позволит
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору