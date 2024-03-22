В последнее время достаточно часто можно услышать сравнение миграционной ситуации в России с той, которая была в Европе 15-20 лет назад.
Лёд тронулся. Путин начинает мигрантозамещение
Комментарии
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Tatyana Fedotova
Давно пора
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22 час.
TF
Tatyana Fedotova
Только боюсь опять долго телится эти идиоты чиновники будут. От принятия решения до получения результата как до Луны. А ещё и решения не приняли. Разговоры. Дождутся россиян замещения.
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22 час.
ТР
Татьяна Рябинова
Хуснуллин не позволит
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16 час.
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