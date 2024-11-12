Пьяный астраханец толкнул женщину, и она умерла

43-летний астраханец подозревается в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, днем 15 сентября пьяный мужчина спускался со второго этажа дома по улице Урицкого, где встретил двух беседующих соседок.
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