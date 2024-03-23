Жена 72-летнего Газманова показала публике свои неоспоримые достоинства в микрошортиках и таинственного мужчину

Несмотря на раннюю весну Марина уже полностью готова к приходу пляжного сезона. Олег Газманов с женой Мариной соцсетиВ свои 72 года заслуженный есаул российской эстрады Олег Газманов продолжает подгонять свои «мысли-скакуны» и пока не собирается покидать сцену.