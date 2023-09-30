Обновленная Bentley Bentayga: без W12, зато с управляемым шасси

Британская марка раскрыла перечень улучшений, которые положены вседорожнику в 2024 модельном году. Главные доработки коснулись короткобазных Bentayga S и Bentayga Azure: отныне им положена управляемая задняя ось, ранее доступная только на лимузинах Bentayga EWB.
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