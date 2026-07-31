Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 567 подписчиков

Вместо "договорняка" в Москве приняли решение: Горят порты. Активы США в пепле. Онуфриенко сказал, куда ударят дальше

Вместо "договорняка" в Москве приняли решение: Горят порты. Активы США в пепле. Онуфриенко сказал, куда ударят дальше

Дипломатия лучше войны, но только не в том случае, когда она ведётся в ущерб России. За последние 12 лет было много переговоров, договорённостей, соглашений и прочих процессов, которые в итоге привели к жесточайшему кровопролитию 21 века.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии