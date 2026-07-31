Дипломатия лучше войны, но только не в том случае, когда она ведётся в ущерб России. За последние 12 лет было много переговоров, договорённостей, соглашений и прочих процессов, которые в итоге привели к жесточайшему кровопролитию 21 века.
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