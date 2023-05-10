ДНИ

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Мода вне времени: как найти свой стиль?

Мода вне времени: как найти свой стиль?

Fashion-сегмент стремительно меняется, каждый сезон предлагая нам необычные решения. Но многие популярные вещи устаревают так же быстро, как и появляются, и возникает вопрос: как одеваться стильно вне времени? Александр Кузиков, главный стилист и креативный директор Shopping Live, рассказал "Дни.

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