Эксперты ответили на самые часто задаваемые вопросы о плюсах и минусах системы дистанционного запуска автомобиля

﻿﻿Внешний запуск двигателя – крутая и практичная штука (особенно в мороз). Ежегодно с приходом зимы многие водители вспоминают, как здорово завести машину утром и прогреть салон перед выходом из дома всего одним нажатием кнопки на ключе или брелоке, стоя возле кухни окно с чашкой кофе.