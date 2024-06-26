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Август грозит жарой: Экс-полковник СБУ назвал сроки генерального сражения, на которое намекнул Путин

Август грозит жарой: Экс-полковник СБУ назвал сроки генерального сражения, на которое намекнул Путин

Фото: kremlin.ru Сегодня 3,3K прочитали Олег Стариков считает, что после этого стороны вооружённого противостояния сядут за стол переговоров.

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