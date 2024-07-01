Собственник прокомментировал информацию об обрушении башни элеватора в Обь

По его словам, здание планово демонтировали Генеральный директор ООО "Вега-Инжиниринг" Мустапа Хазбулатов, представитель собственника здания элеватора в Барнауле, прокомментировал информацию о том, что башня рухнула в Обь.
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