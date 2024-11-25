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Генная терапия для борьбы с последствиями детского ожирения: превращение жирных кислот омега-6 в омега-3

Согласно данным Центров по контролю заболеваний, около 20% детей и подростков страдают ожирением. Это состояние может существенно повлиять на различные заболевания, включая артрит, болезни сердца и другие метаболические проблемы.

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