Генная терапия для борьбы с последствиями детского ожирения: превращение жирных кислот омега-6 в омега-3

Согласно данным Центров по контролю заболеваний, около 20% детей и подростков страдают ожирением. Это состояние может существенно повлиять на различные заболевания, включая артрит, болезни сердца и другие метаболические проблемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии