RusVesna: ВС РФ уничтожают 206-й батальон ВСУ в ДНР

Украинские боевики неоднократно жалуются на критическое положение в рядах своей армии. Накануне выяснилось, что ВС РФ постепенно уничтожает 206-й батальон ВСУ в ДНР, который и так находится в бедственном положении.
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