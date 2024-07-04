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RusVesna: ВС РФ уничтожают 206-й батальон ВСУ в ДНР

RusVesna: ВС РФ уничтожают 206-й батальон ВСУ в ДНР

Украинские боевики неоднократно жалуются на критическое положение в рядах своей армии. Накануне выяснилось, что ВС РФ постепенно уничтожает 206-й батальон ВСУ в ДНР, который и так находится в бедственном положении.

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