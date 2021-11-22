Эвасон о матче с «Тампой»: «Нам не нравится отыгрываться, но нравится способность «Миннесоты» не сдаваться»

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон высказался после матча против «Тампы» (4:5 Б). К 10-й минуте третьего периода команда уступала со счетом 2:4, но сумела отыграться.

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