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Пушков прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС

Пушков прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС

Угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины на товары из стран БРИКС носят декларативный характер и на практике нереализуемы, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

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