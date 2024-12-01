Пушков прокомментировал угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС

Угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины на товары из стран БРИКС носят декларативный характер и на практике нереализуемы, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии