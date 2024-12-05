В НАТО изящно ушли от ультиматума Зеленского. Рютте сделал Украине предложение, от которого невозможно отказаться

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
Пусть рискнут ..Россия никогда никому не проигрывала ,а нато их это просто голливудская показуха, воевать то не умеют..
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