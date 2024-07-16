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Очередной "успех" западного кинематографа

Очередной "успех" западного кинематографа

Николай Ганчук В свет вышел новый сериал « Моя Леди Джейн» от «Амазон» Ну вышел и вышел, скажете вы, че тут такого.

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Я вот не понимаю, но почему сами чёрные соглашаются на эти роли?! Что историю не знают?! Знают. А сказки, классика - такая же херня.
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4 час.
Андрей Павлов
Все верно. Смена пола за время сериала это толерантно и креативно. Александр, предложите Голливуду. Может ещё и гонорар обломится за идею.
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3 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Как писал английский вышеупомянутый Томас Мор социалист-утопист &quot;Нет в мире государств всеобщего благоденствия, это Утопия&quot;. Вот и подтверждение этому.
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2 час.

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