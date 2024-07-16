Очередной "успех" западного кинематографа

НЭ Наталья Эрнст Я вот не понимаю, но почему сами чёрные соглашаются на эти роли?! Что историю не знают?! Знают. А сказки, классика - такая же херня.

Андрей Павлов Все верно. Смена пола за время сериала это толерантно и креативно. Александр, предложите Голливуду. Может ещё и гонорар обломится за идею.