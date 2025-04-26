Вчера обнимали сантехников, а сегодня задачка со звездочкой — День "Обними астралийца", как вам? Если с австралийцами не заладится, празднуем День "Обними друга".
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Вчера обнимали сантехников, а сегодня задачка со звездочкой — День "Обними астралийца", как вам? Если с австралийцами не заладится, празднуем День "Обними друга".