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Лонзо Болл о начале карьеры: «Я просто рубился в баскетбол и слушался батю, делал то, что велели. Это единственный момент, о котором я жалею»

Разыгрывающий Лонзо Болл считает, что на старте карьеры ему нужно было раньше начинать самому принимать решения.

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