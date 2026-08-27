Что Киев скрывает за зависимостью от Запада и почему диалог с Россией неизбежен — Лукьянов

В этом выпуске специального проекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили интересы и планы Киева за пределами влияния США и какую опасность это создаёт для России:00:30 – Украина – анти-Россия по рождению;10:55 – Свой выбор или игрушка Запада?16:00 – Общая ловушка для Евросоюза и Украины;20:55 – С кем договариваться после Зеленского?24:20 – Новое поколение Киева: прагматизм или тупик?Постоянная программа "Фёдор Лукьянов о геополитике" с главным редактором журнала "Россия в глобальной политике" и журналистом мультимедийного издания Украина.