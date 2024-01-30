Запад собирает личные данные россиян накануне выборов

МОСКВА, 30 января, ФедералПресс. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России установила попытки западных спецслужб собрать персональные данные россиян накануне выборов.
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