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Маккиннон набрал очки в 18-м домашнем матче подряд и вышел на 2-е место в истории «Колорадо» и «Квебека»

Нэтан Маккиннон набрал очки в 18-м домашнем матче подряд. Нападающий «Колорадо» сделал передачу в игре НХЛ против «Питтсбурга» (2:5).

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