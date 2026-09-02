Армия России продолжает удары по логистике и морским поставкам Украины, — Минобороны. В Киевской области поражён логистический центр «Эридон» в Вишнёвом, использовавшийся, по данным Минобороны РФ, для хранения и распределения грузов военного назначения.
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