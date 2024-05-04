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В России отреагировали на атаку Крыма ракетами ATACMS

Россия будет добиваться осуждения со стороны мирового сообщества ударов по Крыму американскими ракетами ATACMS, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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