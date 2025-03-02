Суд смягчил наказание троим фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово Восьмой кассационный суд общей юрисдикции смягчил наказание троим фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
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