Профессиональные аварийно-спасательные службы МЧС России празднуют 32-й год создания

Свою славную историю в рядах МЧС России ПАСС начали 28 июля 1992 года, когда постановлением Правительства РФ № 528 тогда еще 35 туристских и альпинистских спасательных служб, пунктов и центров были переданы из ведения Федерации независимых профсоюзов России в ГКЧС России.