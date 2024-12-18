"Как можно скорее": в США обратились к Киеву из-за угрозы ключевому региону

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украине следует в кратчайшие сроки прийти к мирному соглашению с Москвой, чтобы не потерять ключевые регионы у Черного моря, заявил бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман в интервью газете Berliner Zeitung.
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