"Как можно скорее": в США обратились к Киеву из-за угрозы ключевому региону

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украине следует в кратчайшие сроки прийти к мирному соглашению с Москвой, чтобы не потерять ключевые регионы у Черного моря, заявил бывший посол США в Саудовской Аравии Час Фриман в интервью газете Berliner Zeitung.