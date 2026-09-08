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Царьград

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Мошенники выманивают деньги и данные под видом благотворительных сборов

Мошенники выманивают деньги и данные под видом благотворительных сборов

Аферисты придумали новую схему, где благотворительность стала прикрытием для кражи карт.Злоумышленники всё чаще используют фиктивные благотворительные сайты под видом известных сервисов для хищения банковских реквизитов.

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