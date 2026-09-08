Мошенники выманивают деньги и данные под видом благотворительных сборов

Аферисты придумали новую схему, где благотворительность стала прикрытием для кражи карт.Злоумышленники всё чаще используют фиктивные благотворительные сайты под видом известных сервисов для хищения банковских реквизитов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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