Захарова прокомментировала, как мировые деятели избавляются от фотокомпромата с Зеленским

Совместные фотографии удалил аргентинский лидер Хавьер Милей Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала поступки глав государств, которые стали убирать совместные фотографии в своих соцсетях с Владимиром Зеленским.
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