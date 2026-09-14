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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денис Глушаков: «Месси выиграет «Золотой мяч» и уйдет на покой. Он всего добился, это будет правильно и заслуженно»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что « Золотой мяч » в 2026 году должен получить нападающий « Интер Майами » Лионель Месси .

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