День без грязной посуды 18 мая: как оригинально поздравить с праздником Елена Галицкая Иногда единственное, что может немного подпортить удовольствие от хорошего обеда или ужина, — это мысль о том, что придется помыть грязную посуду после трапезы.
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