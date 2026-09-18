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За рулем

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Рев моторов, дым и скорость: зрелищный дрифт-фестиваль собрал тысячи зрителей

Рев моторов, дым и скорость: зрелищный дрифт-фестиваль собрал тысячи зрителей

На автодроме международного класса Moscow Raceway в минувшие выходные прошел Drift Expo 2026. Два дня, больше 10 тысяч посетителей и свыше 300 автомобилей – таков итог одного из главных дрифт-фестивалей страны, который поддержала букмекерская компания «Лига Ставок».

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