Рев моторов, дым и скорость: зрелищный дрифт-фестиваль собрал тысячи зрителей

На автодроме международного класса Moscow Raceway в минувшие выходные прошел Drift Expo 2026. Два дня, больше 10 тысяч посетителей и свыше 300 автомобилей – таков итог одного из главных дрифт-фестивалей страны, который поддержала букмекерская компания «Лига Ставок».