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Польскую гаубицу Krab уничтожили "Ланцетами" возле Курской области

Министерство обороны РФ поделилось кадрами уничтожения польской самоходной гаубицы Krab, которая была прислана украинским боевикам и уничтожена нашими военнослужащими в приграничном районе Курской области.

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