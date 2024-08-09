Польскую гаубицу Krab уничтожили "Ланцетами" возле Курской области

Министерство обороны РФ поделилось кадрами уничтожения польской самоходной гаубицы Krab, которая была прислана украинским боевикам и уничтожена нашими военнослужащими в приграничном районе Курской области.
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