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Почти половина россиян заявила о вере в существование Деда Мороза

Почти половина россиян заявила о вере в существование Деда Мороза

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем 45% опрошенных Россиян заявили, что верят в существование Деда Мороза. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на результаты опроса, проведенного курьерской компанией СДЭК.

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Комментарии
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СБ
Слава Белый
Что за бред? В существование бога наверно меньше верят.
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16 час.
Е Пронина
дед мороз это прообраз святого Николая угодника, покровителя деток, так что это вера в бога и есть)и традиция от святого идет дарить подарки в рождество 25 декабря по григорианскому календарю и 7 января по юлианскому, так что это христианские традиции, на самом деле верят все, только не все это осознают,,,
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5 час.

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