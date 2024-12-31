Почти половина россиян заявила о вере в существование Деда Мороза

Е Пронина

дед мороз это прообраз святого Николая угодника, покровителя деток, так что это вера в бога и есть)и традиция от святого идет дарить подарки в рождество 25 декабря по григорианскому календарю и 7 января по юлианскому, так что это христианские традиции, на самом деле верят все, только не все это осознают,,,