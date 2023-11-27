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Планы развития: «Ураганы» заменят на «Торнадо-С»

Планы развития: «Ураганы» заменят на «Торнадо-С»

РСЗО "Ураган" в зоне проведения Спецоперации В текущей Спецоперации по демилитаризации Украины самым активным образом участвует реактивная артиллерия, укомплектованная системами нескольких типов и модификаций.

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