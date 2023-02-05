Аргументы недели

98 548 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    А чё он в телеграмме делает призывы? Как депутат, и тем более спикер Государственной думы, вполне может напрямую нап...Володин: вся поли...
  • Ole Ole
    🤣  Ликвидацию наркомарионетки осуществят МИ-6, ЦРУ и т.п. Увы, но до суда его не допустят, чтоб не запелЭкс-премьер Израи...
  • влад врона
    БудутПушков: конфликт ...

Министр обороны Канады Ананд: первый боевой танк Leopard 2 покинул страну и находится на пути в Киев

Министр обороны Канады Ананд: первый боевой танк Leopard 2 покинул страну и находится на пути в Киев

На Украину был отправлен первый боевой танк Leopard 2 из Канады. Об этом заявила глава Министерства обороны страны Анита Ананд.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх