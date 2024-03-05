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Собянин рассказал о подготовке реставраторов в Москве

Собянин рассказал о подготовке реставраторов в Москве

Телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог" Правительство Москвы уделяет много внимания подготовке и профессиональному росту реставраторов, в столице действует целый ряд учебных заведений, где готовят специалистов реставрационного дела.

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