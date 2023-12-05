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В Барнауле начали подготовку к реконструкции "тюремного" моста

В Барнауле начали подготовку к реконструкции "тюремного" моста

Переправа через Барнаулку формально не была достроена в советские годы и с 2015 года признана аварийной Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула анонсировал общественные обсуждения межевания территории в микрорайоне Булыгино.

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