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Царьград

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Украину не возьмут в ЕС ни сейчас, ни через 10 лет, заявили в Раде

Украину не возьмут в ЕС ни сейчас, ни через 10 лет, заявили в Раде

Украину не примут в Евросоюз ни в ближайшее время, ни в течение следующего десятилетия, заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

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