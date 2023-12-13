Мэр Екатеринбурга вступился за создателей «Слово пацана». Видео

Сериал «Слово пацана» имеет возрастные ограничения, поэтому нет смысла его запрещать. К тому же сюжет не нужно воспринимать как инструкцию по применению, заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на приеме в ККТ «Космос», посвященном Дню волонтера.