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Дело школы в Новой Москве, где 20 приезжих напали на троих местных, получило неожиданный поворот

Дело школы в Новой Москве, где 20 приезжих напали на троих местных, получило неожиданный поворот

На днях стало известно, как продвигается громкое дело о групповом избиении местных ребят иностранцами.

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Комментарии
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ALEKSANDR LIS
в Москве ли работает Следственный Комитет? Если -ДА ! тО ПОЧЕМУ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЕЩЕ НЕ ПОБЫВАЛИ В ШКОЛЕ №1788?-и не возбудили дело по разбору случившегося с привлечением к ответственности Руководства образовательного центра школы 1788?
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2 час.
Гулька
Сколько отстегнули диаспоры директору школы за то, чтобы обвинить не пострадавших (жестоко избитых), а головорезов-шакалов, напавших толпой на троих ребят?
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2 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
К кому вопрос?
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1 час.

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