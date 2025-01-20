Дело школы в Новой Москве, где 20 приезжих напали на троих местных, получило неожиданный поворот

ALEKSANDR LIS

в Москве ли работает Следственный Комитет? Если -ДА ! тО ПОЧЕМУ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЕЩЕ НЕ ПОБЫВАЛИ В ШКОЛЕ №1788?-и не возбудили дело по разбору случившегося с привлечением к ответственности Руководства образовательного центра школы 1788?