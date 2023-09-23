Новая атака на Севастополь — в чем слабость нашей ПВО

100% ПВО- если оно в одних руках и все работают на отражение налета. Кроме того не может быть одной -двух ракет, обязательно будут волнами сначала выбивать сами средства ПВО, потом перегружать оставшиеся, чтоб кончился боекомплект и начали перезаряжаться, и в этот момент пойдут основные силы. Не понимаю, почему не работает наша авиация и не поражают места хранения тех же ракет? И Киев слишком мирно живет...

Anatoli Sitnikow

А скоро украина получит новые крылатые ракеты и германия пока мнётся, но как всегда поставит свои таурусы в ВСУ. Будет еще больше атак, жертв и слёз матерей. Бить надо не летящие в сторону городав ракеты, а прибывающие на украину. уничтожать на корню. Или у России нет сил для этого? Тогда не надо отказываться от корейцев, готовых оказать помощь. И вообще принимать помощь от всех желающих помочь, будь то африканцы или корейцы или китайцы. Украина завалена помощью всего запада и америки.