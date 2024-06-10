«Однокомнатные отыграли назад». Что происходит на рынке вторичной недвижимости Севастополя?

Российские эксперты в сфере недвижимости отмечают, что в июне активность покупателей страны на рынке вторичного жилья упала.
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