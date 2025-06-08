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Ученые подтвердили: кофе помогает женщинам сохранять здоровье

Ученые подтвердили: кофе помогает женщинам сохранять здоровье

Участие в эксперименте приняли 47 513 женщин, за чьим здоровьем наблюдали с 1984 года.фото: pixabay.com/lisa870Исследование зарубежных ученых, опубликованное на площадке Nutrition 2025, доказало пользу кофе для женщин.

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