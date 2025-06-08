Ученые подтвердили: кофе помогает женщинам сохранять здоровье

Участие в эксперименте приняли 47 513 женщин, за чьим здоровьем наблюдали с 1984 года.фото: pixabay.com/lisa870Исследование зарубежных ученых, опубликованное на площадке Nutrition 2025, доказало пользу кофе для женщин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии