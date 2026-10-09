У китайского автомобиля за 13 млн рублей ломается педаль тормоза. Как так вышло?

У Maextro V800 оторвалась педаль тормоза во время теста / фотоколлаж «Китайских автомобилей» У китайского автомобиля за 13 миллионов рублей ломается педаль тормоза, выяснили представители местного СМИ во время тестов торможения со 100 км/ч.
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