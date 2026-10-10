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Царьград

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«Минчанка» проиграла московскому «Динамо» 0:3 в Суперлиге

«Минчанка» проиграла московскому «Динамо» 0:3 в Суперлиге

Выездная встреча в Москве 10 октября завершилась поражением белорусской команды в трех партиях — 20:25, 21:25, 18:25, и стала для нее первой в регулярном чемпионате сезона-2026/27.

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