Daily Storm

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В Кемерове суд приговорил к условным срокам полицейских, проигнорировавших вызов во время убийства студентки

В Кемерове суд приговорил к условным срокам полицейских, проигнорировавших вызов во время убийства студентки

23-летняя девушка погибла от рук бывшего молодого человекаЗаводский районный суд приговорил пятерых сотрудников ГУ МВД в Кемерове на сроки от полутора до двух лет условно по делу об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года.

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