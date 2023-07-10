В Кемерове суд приговорил к условным срокам полицейских, проигнорировавших вызов во время убийства студентки

23-летняя девушка погибла от рук бывшего молодого человекаЗаводский районный суд приговорил пятерых сотрудников ГУ МВД в Кемерове на сроки от полутора до двух лет условно по делу об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой в январе 2020 года.