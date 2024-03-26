Дюков:"Итак, на суде стало известно, как минимум двое из террористов - тот, который на их видео стрелял по людям из автомата, и тот, который на камеру отрезал мужику голову, - годами находились в России нелегально, нарушая миграционное законодательство.
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