Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Nata
    Только зверушки - это белочки, зайчики. А эти - шакалы. Грязные шакалы.Зверушки до конца...
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    главно пусть жалеют, что не повесили!Зверушки до конца...

Годами находились в России нелегально?

Годами находились в России нелегально?

Дюков:"Итак, на суде стало известно, как минимум двое из террористов - тот, который на их видео стрелял по людям из автомата, и тот, который на камеру отрезал мужику голову, - годами находились в России нелегально, нарушая миграционное законодательство.

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