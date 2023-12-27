Сенатор Карасин: санкции против России были заготовлены за 15 лет до СВО

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в интервью RTVI заявил, что Запад заготовил антироссийские санкции задолго до начала военной операции на Украине<strong>Западные санкции против России были согласованы задолго до начала военной операции на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии